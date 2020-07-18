شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تتذكر رجاء الجداوى بعد مرور 13 يوما على رحيلها.. بصورة وكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تذكرت الفنانة وفاء عامر الراحلة رجاء الجداوى، والتى رحلت عن عالمنا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، بكلمات مؤثرة بعد مرور 13 يوما على وفاتها، إذ رحلت الفنانة الكبيرة يوم 5 من شهر يوليو الحالى.

ونشرت الفنانة وفاء عامر صورة تجمعها بالراحلة رجاء الجداوى، عبر حسابها الرسمى بإنستجرام، وعلقت عليها: "حبيبتي الله يرحمها.. كانت نعم الأم والصديقة.. وأجمل فنانة... رحلت لكنها ستظل في القلوب، الفنانة الرائعة رجاء الجداوى".



وفاء عامر

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وفاء عامر ورجاء الجداوى

وفى سياق آخر، قررت أميرة ابنة النجمة القديرة الراحلة رجاء الجداوى وحفيدتها، الاستمرار فى نشر صورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، من أجل تذكير متابعيها بالدعاء لها بالرحمة.

ونشرت أميرة وابنتها روضة صورة للنجمة الراحلة، عبر حسابها الشخصى: وكتبت "أنَّا كانت بتحب ال Instagram قوى وكانت بتفرح بالكومنتس وتقول لنا شوفوا نزلت إيه والناس الجميلة بتقول إيه، واحنا فى العزاء أغلب الناس اقترحوا علينا أننا نفضل ننزل صورها على طول ومانوقفش علشان تفضل ذكرى حلوة، وكل اللي يشوف صورها يدعى لها بالرحمة، فقررنا نبدأ من النهارده للأسف مش هيكون فى رد على التعليقات زي ما هي كانت بتعمل بس أكيد هى لو حاسة بينا هتكون فرحانة قوى، أميرة وروضة".

وسرعان ما حصد المنشور على عدد كبير من التعليقات على الصورة، من قبل المشاهير، وكانت من أوائل الفنانين درة، التى كتبت: "حبيبة قلبي الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنّة، هتفضل دايما فى قلبنا وعلى بالنا"، بينما كتبت النجمة إيمى سمير غانم "بحبكم"، كما حرصت النجمة التونسية هند صبرى على كتابة تعليق لتشجيع فكرة نشر صور النجمة الراحلة باستمرار وقالت "برافو روضة، هذه حركة ولفتة جميلة لأحياء ذكرتها، نفتقدها كثيراً".