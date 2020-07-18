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شكرا لقرائتكم خبر عن أنا فى الساحة واقف لوحدى.. محمد رمضان يتسلم درع جديد من يوتيوب (فيديو وصور) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه وجمهوره، بلحظة تسلمه درع جديد من موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد النجاحات الكبيرة التى حققها فى المشاهدات التى تربع بها على عرش الأكثر مشاهدة في الشرق الأوسط.
ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور "إنستجرام"، يظهر من خلاله لحظة تسلمه للدرع الجديد في مكتبه، وفى الخلفية أغنيته الشهيرة "نمبر وان".
وكان الفنان محمد رمضان قد استأنف على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقى.
وتقدم بالاستئناف أحمد الجندى المحامي وكيل الفنان محمد رمضان، وذلك بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية المقدرة من قبل المحكمة بـ10 آلاف جنيه، ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف الدقى خلال الأسبوع الجارى.
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