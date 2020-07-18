شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا عادت دوا ليبا وأنور حديد لحياتهما الطبيعية فى نيويورك.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية دوا ليبا لم تستطع التحرك بدون صديقها السوبر موديل الشهير أنور حديد، وهو ما تثبته ليبا يوميا بتصرفاتها معه وتمسكها الشديد بالظهور معه بكل خطوة.

والتقطت عدسات مصورى "البابارتزى" عدة صور لدوا ليبا البالغة من العمر 24 عاما، وهى تتنزه بصحبة حديد، حيث كانوا ممسكين بيد بعضهم البعض فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية أمس الجمعة، ولم ينسى الـCOUPLE ارتداء الأقنعة الواقية تجنبا للإصابة بفيروس "كورونا"، وما لفت الأنظار أن دوا ليبا غيرت لون شعرها للونه الطبيعي و هو اللون "البنى"، حيث أنهى مؤخرا الثنائي فترة إقامتهما بالحجر المنزلي الذاتي ليعودا لحياتهما الطبيعية.



من نزهه دوا ليبا وأنور حديد

وكانت ليبا و حديد قد التقيا بعدد من أصدقائهما المقربين و تناولوا معا وجبة الغذاء معا في أجواء مرحة .



من نزهه دوا ليبا وأنور حديد

يذكر أن خبر تعاون النجمة العالمية دوا ليبا مع النجمة الشهيرة مادونا أصبح حديث الملايين من المعنيين بالموسيقي و الغناء حول العالم ، وتصدر اسم النجمتين عدد هائل من المواقع الفنية الشهيرة ، وقد أشار مدير أعمال النجمة دوا ليبا أن هناك عمل " محتمل " يجمع النجمتين ، فالنجمة الشابة لديها تطلعات للعمل مع أيقونة الموسيقي و الغناء المخضرمة البالغة من العمر ( 61 عاما )، و في الواقع أن ليبا البالغة من العمر ( 24 عاما ) حصلت على بعض الإلهام من مادونا أثناء اعداد ألبومها الأخير " future nostalgia " ، وأكد أن هناك خطة للتواصل مع مادونا من أجل التعاون مع دوا ليبا في إحدى الأغنيات الجديدة ، وما عليه الآن هو فقط أن يبعث لها برسالة و ينتظر ردها.



من نزهه دوا ليبا وأنور حديد (2)



من نزهه دوا ليبا وأنور حديد (3)

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من نزهه دوا ليبا وأنور حديد (5)



من نزهه دوا ليبا وأنور حديد (6)



من نزهه دوا ليبا وأنور حديد (7)



من نزهه دوا ليبا وأنور حديد (8)



من نزهه دوا ليبا وأنور حديد (9)



من نزهه دوا ليبا وأنور حديد (10)