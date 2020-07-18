شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام عن دندنة أنغام لأغنيتها: الصديقة الصدوقة المتصالحة مع نفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة الإماراتية أحلام، رسالة رقيقة إلى المطربة أنغام، عبرت من خلاله عن صداقتهما الرائعة واشتياقها لها، وذلك عقب نشرها مقطع من أغنيتها "يلازمنى خيالك" خلال غنائها أوبرا دبى عبر ستورى حسابها بانستجرام، وعلقت قائلة :"حبيبتى".

الفنانة أحلام، علقت عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة:"هاذى الأخت والصديقة الصدوقة الراقية الجميلة المتصالحة مع نفسها اسمعوها وهى تدندن أخر المقطع أنغام القلب ..ربى لايغير على فيها لأنى من قلبى احبها".

وكانت حرصت الفنانة أحلام، على توجيه رسالة إلى الفنانة أنغام، معبرة عن اشتياقها لها و لرؤيتها عبر حسابها على تويتر، وغردت أحلام قائلة:" "وحشتيني.. انتي إيه فينك.. يا الله منتظرينك".

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وتتعاون المطربة أنغام مع الشاعر نادر عبد الله، فى أغنية جديدة تحمل اسم "إيه الأخبار"، وهى من ألحان أحمد الناصر، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، وتعد هذه الأغنية بمثابة تعاون جديد بين النجمة أنغام والشاعر نادر عبد الله بعد النجاح الكبير الذى حققاه سويا فى ألبومها الأخير من خلال أغنية "ياريتك فاهمنى"، والتى تم طرحها فى فبراير قبل الماضى وحققت نجاحا كبيرا للغاية.

وكانت الفنانة أنغام قد أعلنت عن عمل جديد يجمعها برئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركى آل الشيخ، مؤكدة أن العمل سوف يكون مختلف، وغردت أنغام عبر حسابها على تويتر، قائلة: "عمل جديد ومختلف يجمعنى بالشاعر تركى ال الشيخ المختلف".

يذكر أن آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جداً"، وضم ألبوم 14 أغنية، وهي: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جداً"، "على حسك فى أيامي"، "ولا دبلت"، "متطمنة"، "ياريتك فاهمنى"، "بقول نسياك"، "نزوة"، "بتوصفنى بتكسفني"، "هدنة"، "أساميك"، "ليلى"، "هبدأ من الآخر".