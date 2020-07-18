شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة ونوال يبتهلان لله بدعوات تمام الصحة والعافية للأمير الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة السورية أصالة نصرى، والمطربة الكويتية نوال، على الابتهال والدعاء للأمير الكويتى الشيخ صباح الأحمد الصباح، أن يمن الله عليه بتمام الصحة والعافية، بعد دخوله المستشفى، ظهر اليوم السبت، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وكتبت أصالة، عبر حسابها على تويتر: "نرجو من الله عزّ وجلّ أنّ يُنعم على الوالد الغالى أمير الإنسانية.. الأمير الإنسان الشيخ صباح الأحمد الصباح، بتمام الصحة والعافية وطول العمر".



أصالة

فيما كتبت الفنانة نوال الكويتية، عبر حسابها على تويتر أيضا: "اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية واحفظه من كل شر".

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نوال

وكان الديوان الأميرى فى الكويت، أعلن اليوم السبت، دخول أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وقال وزير شئون الديوان الأميرى الكويتى الشيخ على الجراح، إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل إلى المستشفى ظهر اليوم السبت، لإجراء فحوصات طبية.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، قد قال أمس الأول الخميس، إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيجرى الأسبوع الجارى فحوصاته الطبية الروتينية.

يشار إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد توجه إلى الولايات المتحدة فى 2 سبتمبر الماضى فى زيارة خاصة، كان مقررا أن يعقبها التوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى 12 سبتمبر الماضي؛ وذلك قبل أن يعلن وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتى الشيخ على جراح الصباح فى 8 سبتمبر الماضي، دخول أمير الكويت إلى احدى مستشفيات الولايات المتحدة، لاجراء فحوصات طبية، مشيرا حينها إلى أنه تقرر تأجيل لقاءه مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على أن يتم تحديد موعد لاحق للقاء.