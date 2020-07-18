شكرا لقرائتكم خبر عن "الرواية الكاملة" فيلم وثائقى عن واقعة اقتحام فيلا نانسى عجرم والان مع تفاصيل الخبر
وقالت نانسى عجرم خلال الفيلم إن زوجها فادى الهاشم تصدى للشاب محمد موسى بإطلاق النيران عليه، وخلال الحادث أصيبت فى قدمها نتيجة شظية من إحدى الرصاصات.
وقالت نانسى: "كان الألم بسيطا بعد الإصابة ولم ألتفت إليه، وفاجأتنى والدتى حين قالت إنها ترى دماء على ساقى، نظرت إلى ساقى فرأيت حرقًا من شظية.. كنت منهارة جدا وذهبت لتفقد زوجى وبناتى".
وقالت أسرة الشاب المقتول محمد الموسى، إنه على علاقة سابقة بفادى الهاشم "زوج نانسى"، وجاء مُطالبًا بأمواله، بينما ينفى الهاشم معرفته السابقة به، مؤكدا أنه أطلق عليه الرصاص بمجرد دخوله غرفة بناته وهو مسلح. بينما أظهرت نانسى عجرم تعاطفها من أطفال القتيل، موضحة أنها تفكر فى مساندتهم فليس لهم ذنب فيما حدث.
وانتشر مقطع فيديو من الفيلم الوثائقى على وسائل التواصل الاجتماعي، من واقعة مقتل الشاب السورى محمد حسن الموسى، فى فيلا الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، برصاص زوجها فادى الهاشم، فى جريمة اقتحام فيلتها الشهيرة ومقتل صاحب الواقع، وأظهرت لقطات الفيديو نانسى عجرم بملابس المنزل وهى تجرى بفزع بجوار زوجها لحظة إطلاقه النار على الموسى، ثم بعد ذلك تقابل رجال الشرطة وتتحدث معهم عن الحادث.
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