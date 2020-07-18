شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"الرواية الكاملة" فيلم وثائقى عن واقعة اقتحام فيلا نانسى عجرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فيلم وثائقى بعنوان "الرواية الكاملة" رصد العمل واقعة اقتحام فيلا نانسى ‏عجرم، وظهرت الفنانة اللبنانية فى الفيديو وقصت الواقعة وكيف أصيبت فى ‏قدمها، فى المقابل ظهرت عائلة الشاب محمد الموسى قتيل زوج نانسى ‏والمتهم باقتحام الفيلا ليدلو كل منهم بدلوه فى تلك القضية.

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وقالت نانسى عجرم خلال الفيلم إن زوجها فادى الهاشم تصدى للشاب محمد ‏موسى بإطلاق النيران عليه، وخلال الحادث أصيبت فى قدمها نتيجة ‏شظية من إحدى الرصاصات.

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وقالت نانسى: "كان الألم بسيطا بعد الإصابة ولم ألتفت إليه، وفاجأتنى ‏والدتى حين قالت إنها ترى دماء على ساقى، نظرت إلى ساقى فرأيت حرقًا ‏من شظية.. كنت منهارة جدا وذهبت لتفقد زوجى وبناتى".‏

وقالت أسرة الشاب المقتول محمد الموسى، إنه على علاقة سابقة بفادى ‏الهاشم "زوج نانسى"، وجاء مُطالبًا بأمواله، بينما ينفى الهاشم معرفته السابقة ‏به، مؤكدا أنه أطلق عليه الرصاص بمجرد دخوله غرفة بناته وهو مسلح‎.‎‏ ‏بينما أظهرت نانسى عجرم تعاطفها من أطفال القتيل، موضحة أنها تفكر ‏فى مساندتهم فليس لهم ذنب فيما حدث.‏