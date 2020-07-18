شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينفصل ويل سميث وجادا بينكت بعد اعترافها بالخيانة؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن زواج النجم العالمى ويل سميث وجادا بينكت سميث يمر بأسواء الفترات حاليا، حيث أصبح محط تركيز وسائل الإعلام الفنية من شتى أنحاء العالم، فبعد أن كشفت جادا أمام العالم كله خيانتها لويل سميث مع المغنى أوجاست السينا البالغ من العمر 27 عاما فى وقت كانت علاقتها بسميث متوتر فكانت الخلافات العائلية مستمرة، أصبحت الآن علاقة النجمين مركزا للشائعات.



ويل و جادا

فقد انتشر مؤخرا أن الزوجين ويل سميث وزوجته جادا بينكت سميث اقتربا من مرحلة الطلاق، فقد نشرت صحيفة "National Enquirer" تقريرا هذا الأسبوع يدعى أن الزواج "الغريب" بين ويل سميث وجادا بينكيت وصل إلى مرحلة أزمة كبيرة بشأن اعترافات جادا، وأشار مصدر للصحيفة إلى أن الزوجين يشعران بحالة من الإحراج الشديد ويلومان بعضهما البعض على الفضيحة، التي يزعم أن التقرير أنها ستكون السبب الحقيقي لإنهاء زواجهما الذي دام لمدة 22 عام كاملة .

واستكمل التقرير "بالرغم من أن الزوجين كانوا دائما يسعيا لأظهار أنهما أفضل COUPLE علي الاطلاق لكن الحقيقة هي أنهم عاشوا حياة منفصلة لسنوات".

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وكانت خيانة جادا لويل سميث مع أوجست السينا قبل سنوات، حيث كان الزوجين ويل وجادا منفصلان، وقد اعترف الزوجان بأنهما كانا يواجهان فترة صعبة في زواجهما عندما حدثت " علاقة بينكت وأوجست " ولكن في النهاية حل الأزواجين مشاكلهما وقالوا إن الانفصال عزز "شراكتهم في الحياة"، و هم الآن لا يزالون ملتزمين بجعل علاقتهم ناجحة.

من جهة أخرى أشارت التقارير إلى أن الزوجين سافرا إلى جزر الكاريبي الأسبوع الماضي، قبل إصدار حلقة Red Table Talk والتي كشفت فيها جادا بينكيت سميث أنها كانت بعلاقة عاطفية مع المغني أوجاست السينا.

كما أشارت تقارير منشورة فى موقع "بيبول" أن ويل وجادا سافرا إلى جزر البهاما مع عائلتهما الأسبوع الماضي، مضيفا أن الزوجين كانا في حالة معنوية جيدة، وأن الجميع كانا في رحلة رائعة، حيث أنهم كانوا في لوس أنجلوس منذ فترة الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا "COVID-19"، لذلك استمتعوا كثيرا بهذه الرحلة.