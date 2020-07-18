شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل مع هانى سلامة فى فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد النجم عمرو عبد الجليل على المشاركة فى فيلم "تحت تهديد السلاح"، الذى يعود به النجم هانى سلامة للسينما بعد غياب 9 سنوات منذ آخر أعماله "واحد صحيح"، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج ماندو العدل، ويخوض سلامة بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح" بعدما وقع رسيماً مع المنتج أحمد السبكى، المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام المقبلة.





ويشارك في بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح" النجمة غادة عادل لتجسد دول البطولة النسائية أمام هانى سلامة، وياسمين رئيس وبيومى فؤاد وعدد كبير من الفنانين.

وكان هانى سلامة قد بدأ التحضير لفيلم "أموال عامة" لكن ظروف إنتاجيه، منعت تنفيذه، وأجل فريق العمل التصوير لحين استقرار الأوضاع، خاصة أن جائحة كورونا التى اجتاحت العالم قد أجلت أغلب المشاريع السينمائية التى كان يطمح صناعها البدء فى التحضير لها .

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يشار إلى أن عمرو عبد الجليل يشارك في بطولة فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى والذى يواصل تصويره بشكل يومى في الديكور الخاص به بأستوديو شريف عرفة.

وكان آخر ظهور لعمرو عبد الجليل في السينما فيلم "كازابلانكا" والذى عرض عام 2019، وشارك في بطولته كل من الفنان أمير كرارة وإياد نصار وغادة عادل ولبلبلة ومجموعة من النجوم تأليف هشام هلال.

وعرض لـ عمرو عبد الجليل مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف في شهر رمضان الماضى من إخراج ياسر سامى وتأليف عمرو سمير عاطف، وشارك في بطولته كل من سهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعى، ومحمد لطفى وأخرون من النجوم.