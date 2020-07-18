شكرا لقرائتكم خبر عن "ضربة معلم" مسلسل محمد رجب الجديد مع إسماعيل فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفنان محمد رجب على سيناريو مسلسل "ضربة معلم" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة لتقديمه فى الفترة المقبلة، حيث يتعاون فيه للمرة الثانية على التوالى مع مؤلف ومخرج مسلسله الأخير "الأخ الكبير" الذى تم عرضه مطلع هذا العام وهما الكاتب أحمد عبد الفتاح والمخرج إسماعيل فاروق وكذلك شركة شركة سينرجى.

وبدأ محمد رجب فى عقد جلسات عمل مع المخرج إسماعيل فاروق والسيناريست أحمد عبد الفتاح للوقوف على طبيعة الموضوع والمقرر تناوله فى العمل إضافة إلى وضع الخطوط العريضة على شكل الشخصيات، وكل هذه الأمور قبل بدء ترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة والتعاقد معهم تمهيداً لبدء التصوير.



محمد رجب والمخرج اسماعيل فاروق

وحقق الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح نجاحاً كبيراً فى مسلسل "الأخ الكبير"هذا العام وحظى بتفاعل جماهيرى كبير مع أحداثه، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

وظهر محمد رجب كضيف شرف مؤخراً فى الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار"مع أمير كرارة فى شهر رمضان الماضى، وقدم دور أحد الضباط المكلفين باستلام الإرهابى هشام عشماوى من المطار بعد القبض عليه فى ليبيا، والعمل حقق نجاحاً كبيراً فى رمضان، وهو تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى.