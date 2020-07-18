شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يهنئ عبدالله الرويشد بعيد ميلاده على أنغام "انزل يا جميل على الساحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على أنغام أغنية "انزل يا جميل على الساحة" هنأ الفنان وليد توفيق، عبر حسابه بموقع تويتر، النجم الكويتى عبد الله الرويشد، بمناسبة حلول عيد ميلاده اليوم الموافق 18 يوليو.

ونشر الفنان وليد توفيق فيديو هنأ من خلاله النجم عبد الله الرويشد، على أنغام أغنية "انزل يا جميل على الساحة"، قائلاً: "أبو خالد الحبيب ورفيق المشوار الطويل.. كل عام وأنت بألف خير وصحة وتضلك دائما خير سفير للأغنية الخليجية والعربية".

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ورد الفنان عبد الله الرويشد، على الفنان وليد توفيق، قائلا: "ما بتكمل وتحلى أعيادنا إلا مع صوتك أشكرك حبيبي ومشتاق لك ياخوي".

وكان أحيى النجم عبد الله الرويشد حفلا غنائيا أون لاين حت شعار "مكملين معاكم"، ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى جانب آخر يتعاون المطرب الكويتى الكبير عبد الله الرويشد، سفير الأغنية الكويتية، مع الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، فى أغنية جديدة سيتم طرحها قريبا بعنوان "نعمة اليقين"، وهى كلماته وألحان حسين محمود، توزيع وليد شراقى، معربا عن سعادته بالعمل مع الرويشد ووصفه بأنه صاحب تاريخ من الفن العربى.

يشار أن آخر ما قام النجم الكويتى عبد الله الرويشد، قبل تفشى جائحة كورونا، هو تصوير أغنية "سولف على"، فى إمارة دبى بالإمارات، وهى من إخراج المخرج اللبنانى بسام الترك، ألحان عبد الله الرويشد، كلمات مطيع العونى، توزيع جورج قلته، ومكس وماستر الأوديو للمهندس إيهاب نبيل.