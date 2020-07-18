شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تحتفل بعيد ميلاد صديقة عمرها: كل سنة واحنا فى ضهر بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة يسرا صديقة عمرها وطفولتها بمناسبة عيد ميلادها، اليوم السبت، حيث غردت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ قليل قائلة: "كل سنة وانت طيبة يا غالية الغاليين.. كل سنة وانت صاحبة عمري وطفولتي.. كل سنة واحنا بنكبر مع بعض وساندين بعض وفي ظهر بعض.. ربنا يخليكي ليا العمر كله ويديمك نعمة يا أعز الاصحاب".



يسرا

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وتحرص الفنانة يسرا بين الحين والآخر على المشاركة في الأحداث والعلاقات الاجتماعية، ففى الآونة الأخيرة احتفلت أيضا بعيد ميلاد صديقة أخرى لها، حيث كتبت لها عبر تويتر: "كل سنة وإنتي سندي وصحبتي وصديقة عمري، كل سنة وأنا حياتي بيكي كاملة، كل سنة وإنتي أجدع وأجمل وحياتك مليانة بالفرحة وراحة البال، كل سنة واحنا مع بعض يا حبيبة قلبي".

وليست أعياد الميلاد فقط التي تشارك فيها الفنانة يسرا، إذ أنها تحرص أيضا على تقديم التعازي في حال رحيل أحد الفنانين، ففي الفترة الماضية، حرصت الفنانة يسرا على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل محمود رضا، مؤسس فرقة رضا، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 90 عاما.

كما أعربت الفنانة يسرا من قبل عن حزنها الشديد لوفاة الفنانة رجاء الجداوى، قائلة: "وجع قلبى على فراقها كانت ست راقية وطيبة وحنونة حسيت إن أمى التانية ماتت النهاردة، آخر مرة كلمتها كانت فى العزل وكنت أتحدث معها يومياً وكانت متعبة وبالرغم من ذلك ردت على الهاتف وطلبت منها غلق الهاتف".