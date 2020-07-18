شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يحتفل بنجاح كليب "عدى الكلام" بنزهة فى شوارع أوروبا.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم المغربي سعد لمجرد متابعيه وجمهوره بصورة جديدة له منذ قليل، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور انستجرام، وهو يحتفل بنجاح كليبه الجديد "عدى الكلام" برحلة في شوارع أوروبا.
وحققت أغنية "عدى الكلام" أكثر من 6 ملايين و500 ألف مشاهدة منذ 3 أيام وهى من كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما.
وكان سعد لمجرد قد أجل طرح الأغنية بسبب وفاة الفنانة رجاء الجداوى، وكتب عبر خاصية "الاستورى" على "إنستجرام": "احتراما لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء الجداوى، واجعل مثواها الجنة".
وكما طرح الفنان سعد لمجرد بوستر أغنيته الجديدة "عدى الكلام" على حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وظهر لمجرد على الغلاف على طريقة الممثل العالمى هيو جاكمان فى فيلمه The Greatest showman، بزى لاعبى السيرك، والأغنية مصرية الصنع؛ إذ إنها من كتابة أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما.
وتعد أغنية "عدى الكلام" الأولى باللغة المصرية لسعد لمجرد، ويسعى من خلالها للوصول إلى جمهور المشرق العربى، وذلك بعد أن حققت أغنيته "أنت معلم " ما يقارب المليار مشاهدة على "يوتيوب"، وتم تصوير الأغنية الجديدة "عدى الكلام" بسيرك شهير بالعاصمة الفرنسية باريس، واستغرق تصويرها يومين، وتضمنت مشاهد أكشن وألعاب السيرك المتنوعة.
الأغنية قام بإخراجها المخرج حكيم غراب، وهو فرنسى من أصول عربية، وشاركه طاقم تصوير من عدة بلدان أوروبية.
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