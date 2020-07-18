شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يحتفل بنجاح كليب "عدى الكلام" بنزهة فى شوارع أوروبا.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم المغربي سعد لمجرد متابعيه وجمهوره بصورة جديدة له منذ قليل، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور انستجرام، وهو يحتفل بنجاح كليبه الجديد "عدى الكلام" برحلة في شوارع أوروبا.

وحققت أغنية "عدى الكلام" أكثر من 6 ملايين و500 ألف مشاهدة منذ 3 أيام وهى من كلمات أمير طعيمة، ‏ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما.‏