شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز مخرجا وأمين جمال مؤلفا لفيلم "غبى منه فيه 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد السيناريست أمين جمال وزميله محمد محرز على كتابة الجزء الثانى من فيلم "غبى منه فيه" الذى عرض قبل 16 عامًا وتحديداً فى 2004، كما تعاقد المخرج سامح عبد العزيز على إخراجه على أن ينتجه رانى مسحال ابن منتجة الجزء الأول الراحلة مى مسحال التى توفيت الأسبوع الماضى.

ومن المقرر أن يعقد سامح عبد العزيز جلسات عمل خاصة بالفيلم مع أمين جمال ومحمد محرز فى الأيام المقبلة لوضع الخطوط العريضة على الفكرة والخطوط العريضة، قبل بدء عملية التعاقدات مع الأبطال، وبدء التصوير بعد عيد الأضحى المقبل والتى ستشهد انضمام أبطال جدد إلى العمل.

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سامح عبد العزيز

"غبى منه فيه" الجزء الأول عرض فى عام 2004 وكتبه أحمد عبد الله وأخرجه رامى إمام وقام ببطولته هانى رمزى، نيللى كريم، حسن حسنى، طلعت زكريا، سعيد طرابيك، عبد الله مشرف، فايق عزب وعدد آخر من الفنانيين ويعد من أفضل الأفلام الكوميدية التى قدمت فى السنوات الماضية.

تدور أحداث الفيلم حول سلطان الذى يشعر باليأس من تحقيق حلمه بالزواج من حبيبته سامية التي أعطى له والدها مهلة شهر واحد كي يعد خلاله بيت الزوجية، فتعرف سامية على زوج خالتها ضبش، والذي يشركه في سرقاته لمساعدته، لكنه يوقعه في المتاعب بسبب غبائه الشديد.