شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يعلن تعاونه مع أوريتجا بعد انفصاله عن أوكا والان مع تفاصيل الخبر
وعلى صعيد متصل، أكد المنتج أيمن يوسف أنه تم استبعاد فكرة مشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال فى تقديم أغنية دعائية لفيلمه الجديد "زنزانة 7"، والمقرر عرضه في السينمات في موسم عيد الأضحى المقبل، مشيرا إلى أنه بعدما تواصل مع نقابتى المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكى، والمهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر، اكتشف أن المطرب عمر كمال ما زال تحت قرار الإيقاف من قبل الموسيقيين، ولا يجوز مشاركته فى أعمال فنية للغناء فيها.
وكان مطرب المهرجانات أورتيجا أعلن انفصاله عن أوكا بعد 10 سنوات من التعاون بينهما بدون مقدمات وبشكل مفاجئ، حيث حققا نجاحا سويا من أغانى المهرجانات، التى حققت نجاحات كبيرة وارتبط اسمهما سوياً طوال هذه السنوات.
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