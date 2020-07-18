شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس داعما الجيش المصرى: احنا معاكم وفى ضهركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الفنان الشاب أحمد فلوكس على مشاركة تفاصيل وروتين يومه، مع متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، خاصة إنستجرام، ويشارك جمهوره بتفاصيل يومه. ونشر فلوكس صورة تجمعه بأفراد من الجيش المصرى، عبر حسابه بإنستجرام، وعلق عليها: "ربنا معاكم، احنا كلنا معاكم وفى ضهركم".

وفى وقت سابق، وجه الفنان أحمد فلوكس رثاء مؤثرا لوالدته، مؤكدا أنه حاول مرارا وتكرارا أن يجد بديلا يعوضها لكنه لم يجد، ناصحا متابعيه بالتمسك بكل ثانية مع أمهاتهم، لأن بعد فقدانهن لن يكون لهن أبدا بديلا مهما بحثوا.

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ونشر فلوكس، عبر حسابه على إنستجرام، صورة لوالدته صحبها بتعليق: "حاولت مرارا وتكرارا أن أجد بديل يعوضنى عدم وجودك لم أجد أن وجد الحب لم أجد فيه حضنك وأن وجد مثل حضنك أنسى فيه همومى وربما أشعر فيه بالأمان يتحول لحضن مسمم يخرج أسوء ما فيا ويدمرنى، وإن وجدت مثل مراعيتك واهتمامك لا أجد مثل روحك، وان وجدت مثل شكلك وتعلقت بآمال أنه أنت وأنه حضنك وأنه حبك أجده شيطان فى صورتك أتى ليدمر لا ليحب، أتى ليجرح لا ليداوى".