شكرا لقرائتكم خبر عن عودة جيل التسعينيات للساحة الغنائية.. أبرزهم حميد الشاعرى وفارس وحنان ماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الساحة الغنائية خلال الفترة الحالية، عودة عدد من نجوم ومطربى التسعينيات والثمانينيات، لكنهم قرروا العودة بأشكال مختلفة، سواء فى تقديم ألبومات جديدة أو أغنيات سينجل، أو توزيع، وفى هذا التقرير نرصد أبرز نجوم الغناء العائدين.

محمد محيى

طرح محمد محيى أول ثلاث أغنيات من ألبومه المنتظر بعد سنوات غياب، وهم "سهرانين" من كلمات نور حمدى، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى وحققت نجاحا كبيرا، و"فوضت أمرى" من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، و"قولت اخونة" وهى من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدى، وتوزيع فهد.

حسام حسنى

يعود المطرب حسام حسنى بعد فترات غياب طويلة من خلال توزيع أغنية فى ألبوم محمد محيى الجديد، وهى تعتبر أغنية اسم الألبوم وهى "ماتسألوهاش"، كلمات سلطان صلاح، ومن ألحان محمد محيى.

مصطفي قمر

يستعد المطرب مصطفى قمر لطرح ألبومه الجديد يحمل اسم "لمن يهمه الأمر 2"، المقرر طرحه في نهاية شهر يوليو الجاري، ويضم الألبوم 7 أغنيات فقط، وتعاون قمر مع عدد من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمي، ولحن مصطفي قمر عدد من أغاني الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلي بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.

حميد الشاعري

يواصل المطرب حميد الشاعري لتحضيرات وتسجيل ألبوم الجديد حاليا، وكان كابو أعلن الفترة الماضية عن عمله مع الملحن محمد رحيم وعزيز الشافعى وبلال سرور، ومديح،" على أكثر من أغنية جديدة، وذلك لضمها ضمن ألبوم الكابو الجديد، ولم يكشف عن أى معلومات حول الأغانى التى يجرى تنفيذها حاليًا بالتعاون مع الشعراء محمود صلاح، محمد البوغة، وصابر كمال.

فارس

يعود المطرب فارس، للساحة الغنائية مرة أخرى بعد غياب 5 سنوات، من خلال ألبوم جديد يعمل على الانتهاء من جميع أغنيات ألبومه، لطرحه خلال الفترة المقبلة ويضم الألبوم 10 أغاني فقط. ويتعاون فيه مع الشعراء أحمد مرزوق، ووائل توفيق، والملحنين أحمد محيى، ومحمد قماح، ونادر نور، وعدد من ألحانة، ومن أبرز أغانى ألبوم "عصبى".

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حنان ماضى

انتهت المطربة حنان ماضى من تسجيل أغنية سنجل جديدة تحمل اسم "رمانك حداء"، وهى من كلمات الشاعر حسن رياض، وألحان على يوسف، وتوزيع الموسيقى أحمد محمود، وهندسة صوت جورج يعقوب، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة.

حلمي عبد الباقى

يستعد المطرب حلمي عبد الباقي لتسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان "بعتذرلك"، وهي من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية فى الفترة المقبلة، كما طرح الأسبوع الماضي أغنية "ناسيك ازاى"وهي من كلمات محمد الخضراوي، وتوزيع الموسيقي مصطفي الشريف، وهندسه صوت ومكساج وماستر ماهر صلاح.

إيهاب توفيق

انتهى المطرب إيهاب توفيق منذ أيام من تصوير أغنية جديدة بعنوان "هى هى دنيا" التى صورها على طريقة الفيديو كليب فى أحد الكافيهات بمنطقة التجمع، وهى من كلمات عوض بدوى وألحان أشرف سالم، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج متيم السراج، وتنتمى إلى أغانى البهجة، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على عدد من القنوات الفضائية وإذاعات الراديو.

يستعد عدد من نجوم الغناء فى مقدمتهم أحمد جوهر، لتقديم أوبريت غنائي دينية بعنوان "نور الحبيبى"، من كلمات سليمان خليل، وألحان تامر حجاج، وتوزيع تامر صقر، ويشارك فى الأوبريت من المطربين تامر حجاج، وطارق عبد الحليم، وأحمد بكرى.

انتهى المطرب عادل الخضرى من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان "داوشنى بيهم"، وهى من كلمات شفيق كارم، وألحان وتوزيع عمرو الخصرى، ومن المقرر أن يتم طرح خلال أيام المقبلة.

انتهى المطرب مجدى الشربينى من تسجيل أغنية جديدة لفيلم "المعهودة"، من بطولة عبد الله مشرف وشمس، والأغنية بعنوان "مظلومين"، كلمات سعد فكار، وألحان تامر على، وتوزيع نوار البحيرى، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة.

كليب زحمة الأيام

انتهي نجوم التسعينيات حميد الشاعرى ومصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، من تصوير كليب "زحمة الأيام"، من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى، وويعد صناع الكليب مفاجأة للجمهور حيث يتم عرض مجموعة من الصور للراحلين: سامح العجمي وأشرف سالم.