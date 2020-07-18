شكرا لقرائتكم خبر عن يوم يفصل كريم فهمى عن الانتهاء من تصوير فيلمه "ديدو" عن عقلة الإصبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبقى لفريق عمل فيلم "ديدو" للنجم كريم فهمى يوم واحد تصوير، والذى بدأ تصويره منذ عدة أشهر، ومن تأليفه، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك فى بطولته كل من أحمد فتحى وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد، بالإضافة إلى أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، والذين يظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم، وتدور في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.

وفى سياق آخر ينتظر أيضا انتهاء أزمة كورونا لاستكمال تصوير مشاهده فى فيلم "جارة القمر"، حيث صور من أحداثه 10 أيام فقط، وهو فيلم رومانسى، إخراج هادى الباحورى، ويشارك في بطولته ياسمين رئيس وبيومى فؤاد، وتأليف محمود زهران، وأوضح فهمى أنه يقضى كل وقته حاليا داخل منزله محافظا علي كل الإجراءات الاحترازية هو وكل أسرته ولا يخرج إلا فى الضروريات الهامة جدا فقط.

يذكر أن آخر أعمال النجم كريم فهمى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وحقق نجاحاً جماهيرياً بجانب بطلة العمل النجمة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانون سوسن بدر وعلا رشدى وتارة عماد وإسلام جمال وآخرين.