شكرا لقرائتكم خبر عن "ليلتكم سعيدة" لخالد جلال سابع عروض "اضحك - فكر - اعرف".. الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدير بالذكر أن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال تحت إدارة الفنان سامح بسيونى بالتعاون مع فرقة المسرح القومى بالبيت الفنى للمسرح تحت إدارة الفنان إيهاب فهمى، لتقديم 10 مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسى الشهير أنطون تشيكوف . "ليلتكم سعيدة" من بطولة محمد على، مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام، ملابس هالة الزهدى، ديكور عمرو عبد الله، كتابة وإخراج خالد جلال.

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