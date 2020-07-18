شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى عن ريهام عبد الغفور: قريبة على قلبى.. والأخيرة: ربنا يعلم غلاوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة هبة مجدى ذكرياتها فى الحرم المكى بصورة قديمة جمعتها مع الفنانة ريهام عبد الغفور أمام الكعبة، ونشرت هبة الصورة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وكتبت فى تعليقها عليها: "من أكتر الناس اللى بحبها جدًا وقريبة على قلبى"، ومن جهتها، ردت عليها ريهام عبد الغفور، "تسلميلى يا حبيبتى ربنا يعلم غلاوتك عندى".

يأتى هذا بعد قرابة أسبوع من تعبير الفنانة ريهام عبد الغفور، عن حنينها لعودة الشعائر الدينية بالذهاب إلى الأراضى المقدسة فى المملكة السعودية، باستعادة لحظة روحانية شاركتها فيها زميلتها الفنانة هبة مجدى وهما تؤديان الشعائر الدينية من المسجد الحرام، حيث شاركت ريهام عبد الغفور نفس الصورة، الأسبوع الماضى، عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، وتظهر معها هبة مجدى وهما تقفان أمام الكعبة.

وكانت قد حرصت الفنانة هبة مجدى، قبل أيام، على إحياء ذكرى ميلاد والدها الراحل، الذى يوافق 11 يوليو، فى عام 2016، بينما قام متابعوها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، ونشرت الفنانة هبة مجدى، عبر حسابها بموقع انستجرام، صورا برفقة والدها الراحل، وعلقت قائلة:" عيد ميلاد سعيد فى الجنة يا بابا 11-7-1951".

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وشاركت الفنانة هبة مجدى، مؤخرا متابعيها وجمهورها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها، مع زوجها الفنان والمطرب محمد محسن، حيث ارتديا الاثنان نفس "التى شيرت"، وهو ما تفاعل معه الجمهور، وأثنوا على إطلالاتهما، التى دائمًا ما تكون مختلفة، حيث لم تعلق هبة مجدى بأى كلمة على الصورة، ولكنها اختارت أن تعبر عن حبها لزوجها وحبيبها محمد محسن برمز القلب الأحمر، حيث علق أحد المتابعين على صورة هبة وزوجها محمد محسن قائلاً: "على رأى راغب علامة أجمل حاجة يا روحى إنك توأم روحى".

هبة مجدى تألقت فى رمضان هذا العام بمسلسل "فرصة ثانية"، حيث عرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر ودياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.