شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد ينعى صديق طفولته: "خد معاه جزء كبير من ذكرياتى الحلوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم عمرو سعد صديق طفولته أيمن رجب الذى وافته المنية، إذ كتب الفنان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "فى ناس بنحس بيهم قوى أما نفتقدهم أهمهم الصحاب، والنهاردة الموت غيب صديق طفولتى أيمن رجب وأخد معاه جزء كبير من ذكرياتى الحلوة بعد صراع قصير جدا مع المرض اللعين".

وأضاف عمرو سعد: "وأنا فى المقابر عدت قدام عينى تفاصيل أيام المدرسة والمذاكرة والشقاوة والفسح أيام العيد وماكانش ممكن وقتها حد فينا يتصور إنه يا حبيبى يموت وفجأة هيوصل التانى هنا، لكن ربنا كريم ورحيم وأنت طيب وأمك وأبوك راضين عنك، ربنا يصبر كل أصحابك وأهلك وأخوك أحمد رجب حبيبى وأخويا وأختك وأمك الطيبة الحنونة، أسألكم الدعاء والفاتحة".

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