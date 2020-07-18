عمرو سعد ينعى صديق طفولته: "خد معاه جزء كبير من ذكرياتى الحلوة"

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وأضاف عمرو سعد: "وأنا فى المقابر عدت قدام عينى تفاصيل أيام المدرسة والمذاكرة والشقاوة والفسح أيام العيد وماكانش ممكن وقتها حد فينا يتصور إنه يا حبيبى يموت وفجأة هيوصل التانى هنا، لكن ربنا كريم ورحيم وأنت طيب وأمك وأبوك راضين عنك، ربنا يصبر كل أصحابك وأهلك وأخوك أحمد رجب حبيبى وأخويا وأختك وأمك الطيبة الحنونة، أسألكم الدعاء والفاتحة".
وكان عمرو سعد قد نشر سابقا صورًا لنهر النيل، مؤكدًا أن تدفقه سيستمر أبد الدهر، وكتب: "نثق في استمرار تدفق النيل كما تدفق لآلاف السنين قدر الثقة في توحد الشعب المصري خلف قيادته السياسية المخلصة ونثق أن حدود مصر ستظل آمنة قدر إيمان وعزيمة وصدق مقاتليها".
يذكر أن النجم عمرو سعد شارك كضيف شرف في مسلسل الاختيار في موسم رمضان الماضي من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي وتأليف باهر دويدار وإنتاج شركة سينرجى.
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