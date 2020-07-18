شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى فى ذكرى رحيل شوقى طنطاوى: رفيق رحلتى على مدار 50 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم الكبير محمد صبحى ذكرى رحيل الفنان شوقى طنطاوى عبر صفحته الرسمية "فيس بوك"، وكتب: "اليوم مر عام على رحيل شوقي طنطاوى.. تلميذى وصديقى ومساعدى ورفيق رحلتى الفنية على مدار 50 عاما... ستظل مثلاً عظيماً آثرت في حياتي وفني .. أفتقدك كثيراً .. وليس أمامي سوي أن أدعو لك بالرحمة والمغفرة".

وكان محمد صبحى قد أكد أن الجمهور هو من يطلق عليه الألقاب المختلفة، لكنه كشف عن لقبه المفضل وهو لقب "بابا ونيس"، مشيرا إلى أن هذا اللقب جعله يشعر بأنه أثر فى حياة الناس.

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وكتب صبحى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "جمهورى هو الذى يُلقبنى ولا يُفرض عليا ألقاب، ولكن لقبى المفضل هو بابا ونيس، لأنه يجعلنى أشعر أننى قد آثرت فى حياة الناس ولو بجزء بسيط".

كما استعاد ذكريات مرور 30 عاما على عرض مسرحية وجهة نظر، التى قدمها على المسرح عام 1990، وشاركه البطولة عدد كبير من النجوم والفنانين منهم عبلة كامل، الراحل شعبان حسين.