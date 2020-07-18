إيميلي أتاك: حان وقت الزواج والأطفال

متابعة بتجــــــــــــرد: أكدت الممثلة والمذيعة البريطانية إيميلي أتاك أنه حان وقت تكوين أسرة وإنجاب أطفال بعد أن أكملت الـ30 من عمرها، مشيرة إلى أنها لن تدخل في علاقة إلا بغرض الزواج.

وقالت أتاك إنها أنهت قصة حب سريعاً أخيراً بعد أن اكتشفت أن الطرف الآخر غير جاد في الارتباط وتطوير العلاقة إلى زواج ومسؤولية وتكوين بيت وأطفال، مشيرة إلى أنها أصبحت ناضجة ولا تريد أن تضيع وقتاً من دون تحقق حلمها في الاستقرار.

وأشارت إلى أنها هي التي أنهت ارتباطها مع خطيبها السابق روب جويرز في سبتمبر الماضي، بعد قصة حب استمرت 6 أشهر، لأنها شعرت أنها لن تكون سعيدة معه في الزواج.

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وأوضحت أنها حاولت الارتباط برجلين آخرين في الآونة الأخيرة إبان فترة الحجر الصحي عن طريق الفيديو كول، ولكنها شعرت أنهما لم يكونا جادَّين في الزواج، رغم أنها لا تطيق الوحدة بحسب قولها.

وأشارت إلى أنها تعلمت من علاقتها مع الرجال أن تهتم بنفسها أولاً، منوهة بأنها قضت 9 أشهر من دون ارتباط برجل، وهي أطول فترة في حياتها، ومع ذلك فإن الشرط الأساسي لها هو الجدية والرغبة في تكوين أسرة.

وذكرت أنها تحاول النجاح في عملها والتركيز عليه، وهي واثقة أنها ستقابل شريك حياتها الملائم في الوقت المناسب والذي يستحق حبها واهتمامها.