هايدن بانتير تنفصل عن زوجها

متابعة بتجــــــــــرد: أكدت الممثلة والمغنية الأمريكية هايدن بانتير أنها قررت عدم السكوت على أية إهانة أو عنف موجه ضدها، بدعوى الحب أو الحفاظ على الحياة الأسرية، منوهة بأن الحب تسامح ورقة وليس تجاوزاً وقسوة.

وأشارت بانتير (البالغة 30 عاماً) إلى أنها حسمت أمرها وقررت الطلاق من براين هيكرسون بعد اعتقاله بتهمة التعدي على شخص آخر، وترويعها، منوهة بأنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها على هذا السلوك، ورغم الفرص التي منحتها له مراراً وتكراراً، إلا أنه استمر على عنفه وسلوكياته غير المقبولة.

وأضافت أنها تشجع أية امرأة على عدم السكوت على الإهانات والعنف، محاولة البحث عن جهة تساعدها على التخلص من تلك العلاقة المريضة.

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وتأتي تصريحات بانتير بعد توجيه 8 اتهامات لزوجها بالعنف والإساءة لها وأشخاص آخرين، رغم ابتعادها عنه أكثر من مرة ومنحها الفرصة له لتعديل سلوكه، ولكن من دون جدوى، مشيرة إلى أن ارتباطهما في المرة الأخيرة بعد عودتهما، لم يستمر أكثر من 7 أشهر انتهت في مطلع العام الجاري.

وذكرت أن أكثر ما آلمها هو أنه لكمها في وجهها في عيد الحب، بينما كانت تنتظر منه وردة أو كلمة امتنان أو لمسة تعبر عن الرومانسية.

وقالت إنها ممتنة لأصدقائها وأقاربها الذين وقفوا معها وساندوها حتى تتخلص من تلك العلاقة المريضة، لذلك قررت أن تلهم النساء الأخريات في العلاقات المشابهة لكي يتخذن موقفاً وينقذن حياتهن.