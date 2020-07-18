روان بن حسين ترد بتصريحات جريئة على إتهام صديق طليقها

متابعة بتجـــــــــــرد: لا تزال الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تشغل الرأي العام بقصة طلاقها ومعاناتها مع مرض جنسي نقله لها زوجها السابق، رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف الذي اكتفى بوصفها بالكاذبة، بطريقة غير مباشرة.

بذورها، عادت روان وردت في مقطع فيديو بثته عبر خاصية الستوريز في حسابها عبر تطبيق “إنستغرام” على اتهامات صديق طليقها، وأكدت أنها لم تطلب جزيرة في البرتغال ولم تطلب شيئا في هذه الدنيا سوى تكوين عائلة وأن تكون لديها طفلة فقط.

وتابعت أنها “لا تريد شيئا في الفترة الحالية سوى استجماع قواها للتفرغ لتربية ابنتها التي لن يكسرها أحدتعبيرها”..

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واشارت روان الى أن صراحتها التي تحدثت بها ربما تكون جديدة على مجتمعاتنا الشرقية ويمكن أن يتقبلها البعض ويرفضها آخرون، إلا أنها تؤمن أن مشاركتها جزءا من قصتها أمر مهم، موضحة: “أنا لسه ما خضت بتفاصيل وتقارير وصور وبلاوي”.

واختتمت حديثها: “عمري ما طلبت شيء في هذه الدنيا غير أن أؤسس عائلة، وتكون عندي بنت، والحين ما أبي شيء في الدنيا هذه غير لونا وطول ما راسي يشم الهوا بإذن الله ما يكسر بنتي شيء والله الغني”.

وكان صديق المقريف، احدث ضجة كبيرة بعد منشور اكد فيه ان الاخير لا يعاني من اي امراض ولم ينق لروان اي مرض، كاشفاً ان سبب طلاقهما هو طلبها تسجيل جزيرة باسمها في البرتغال.