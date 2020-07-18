فيفي عبده تقلق محبيها بصورة وإعتراف صادق

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة فيفي عبده، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، ظهرت فيها بملابس سوداء عابسة الوجه.

وعلقت عليها كاتبة: “‏الصورة دي اتصورتها وأنا زعلانة قوي لأن عندي اكتئاب قلت اللي بيحبوني هيزعلوا على زعلي واللي بيكرهوني هيفرحوا فيا، على كلن اسكوزمي إنجوي خليك جود بوي مش مهم مين اللي سمايل في الآخر لف يوووو”.

وتلقت فيفي العديد من التعليقات التي تساءلت عن سبب الاكتئاب وهل عدم تقديم أمال جديدة هو السبب ام يوجد سبب آخر.

يذكر أن عدداً من الفنانين أعلنوا مرورهم بحالة اكتئاب نتيجة عدم اشتراكهم في أعمال فنية جديدة في الفترة الماضية.

يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل “مملكة الغجر”، والذي عرض في رمضان 2017، وقامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.