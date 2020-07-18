فن ومشاهير

هاندا أرتشيل تنفصل عن حبيبها بشكل مفاجئ

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متابعة بتجـــــــــــرد: تصدرت الفنانة التركية هاندا أرتشيل وحبيبها مراد دالكيتش العناوين العريضة للصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب خلر انفصالهما، بعد ايام من نجاح مسلسلها الجديد “انت اطرق بابي”، والعلاقة المميزة التي تجمعها ببطل العمل النجم كرم بورسين.

واعلنت صحيفة “حريات” التركية في خبرٍ عنونته بـ”انتهاء الحب العظيم”، بأنَّ كلاً من هاندا ومراد اتخذا قراراً بالانفصال، بعد أن اتضح لهما أنهما لا يمكن لهما أن يكونا زوجين وأن تتعدى علاقتهما الصداقة لعدم قدرتهما على تجاوز بعض الأمور في حياتهما الخاصة، وأنهما اتفقا على أن يكونا صديقين فقط.

وأشارت إلى أن الثنائي اتخذ هذه الخطوة منذ نحو 3 أسابيع قبل ان يعلنا الامر للصحافة ويؤكدا الانر.

ويأتي هذا القرار المفاجئ بعدما كانا يستعدان لإقامة حفل زفافهما هذا الصيف وتحديدا في الأسابيع الأولى من شهر تموز (يوليو) الحالي، الامر الذي فتح المجال للكثير من التساؤلات والاخبار المغلوطة، لا سبما ربط الانفصال بغيرة مراد من النجم كرم بعد ظهوره مع النجمة التركية في مقاطع فيديو مباشرة مع المتابعين، وظهر للجميع حجم التناغم الكبير والمميز بينهما.

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