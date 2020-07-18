إحالة رامز جلال إلى محاكمة عاجلة

متابعة بتجــــــــــرد: قام مكتب المحامي بالنقض صلاح بخيت، بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الفنان رامز جلال، بتهمة الاعتداء على الملكية الفكرية للبرنامج الرمضاني “رامز مجنون رسمي”، حيث قام بالاعتداء على الحق الأدبي والمالي الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكًا فى تأليف البرنامج الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة له.

وأحالت محكمة جنح العجوزة، رامز جلال، إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية؛ لاختصاصها في جرائم قانون حماية الملكية الفكرية؛ بعد اتهام الكاتبة له بسرقة فكرة البرنامج.

ونظرت محكمة جنح العجوزة الجلسة اليوم السبت، التي حضرها محاميان عن رامز جلال، وحضر صلاح بخيت، المحامي بالنقض، عن الكاتبة الشابة.

وأكدت أوراق الجنحة في محتوياتها أن المتهم اعتقد أن الفتاة صاحبة الفكرة صيد سهل وأنها لم تقم بتسجيل فكرتها المكتوبة واستغل سعيها لكسب فرصة المشاركة في العمل الفني وأوهمها بأنه في طور اختيار فكرة العمل من بين أفكار عديدة مكتوبة ومقدمة من المتسابقين على نيل تلك الفرصة، ليقوموا بالاعتداء على حقها في المصنف المذكور.

وقال صلاح بخيت المحامي بالنقض إن المتهم ارتكب جرائم تداول مصنف محمي طبقًا لأحكام القانون وطرحه للتداول بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف، وقال الصيدلي والقانوني هاني سامح أن الجنحة تستند إلى نص المادة 177 من القانون وفيها أنه يعتبر شريكًا فى تأليف المصنف السمعي أو البصري، أو السمعي البصري معاً، مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج وكذلك نص المادة 181 وفيها العقاب بالحبس على الجرائم التي ارتكبها المتهم رامز جلال.