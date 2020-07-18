أول تعليق من الطيار على الحكم بحبس محمد رمضان.. ورد فعل الأخير صادم

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن أصدر القضاء المصري الحكم على الفنان ممد رمضان بالحبس سنة في أولى جولات قضيته الشهيرة مع الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر وفي أول رد من الأخير على حكم المحكمة، توجه بالشكر إلى من وقف بجواره في أزمته مع محمد رمضان، قائلH في فيديو نشره: “الحمدلله على كل شيء.. وأنا بأشكر القضاء المصري الذي لا يشك أي مخلوق في قيمته أو نزاهته وقاماته الجميلة والحمدلله على الحكم اللي صدر”.

وتابع أشرف أبو اليسر: “أنا بأشكر كل الناس اللي تفهمت الموضوع وساندتي والصحافة والإعلام وأنا منتظر أحكام القضاء وإن شاء الله الموضوع يكمل للآخر”، مشيرًا إلى أنه لم يشك لحظة في نزاهة القضاء المصري سواء في حياته العسكرية، أو بعد خروجه من القوات الجوية.

من جهته، تجاهل رمضان الحكم الصادر بحقة، ونشر مقطع فيديو، عبر “إنستغرام”، من عطلته الصيفية بمنطقة العلمين بالساحل الشمالي، وظهر فيه وهو يغني ويرقص وسط جمهوره على أغنيات “رايحين نسهر وأنت جدع”، كما حرص أيضا على التقاط بعض الصور التذكارية معهم، الامر الذي شكل صدمة لبعض متابعيه الذين استغربوا رد فعله وتجاهله وراحته رغم قرار سجنه.

يذكر أنه تم فصل الطيار أشرف أبو اليسر من عمله وإنهاء مسيرته المهنية بعدما طلب رمضان التقاط صورة تذكارية داخل كابينة القيادة لكنه قام بتصوير مقطع فيديو، وبثه خلال كليب له.