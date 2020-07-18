هذا ما قاله ماجد المصري بعد إصابة ابنته

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان ماجد المصري، على حسابه بـ”إنستغرام”، صورة لابنته داليدا، ظهرت فيها وهي تضع قدمها في جبيرة من الجبس بعد أن أصيبت بكسر.
وعلق على الصورة قائلاً: “الحمد لله على كل حال يارب كنت أنا وأنتي لا يا روح قلبي .. ربنا يشفيكي يا داليدا”.
يذكر أن ماجد بدأ تصوير المشاهد الأولى من مسلسله الجديد “الوجه الآخر”، بالقرية الذكية في مدينة 6 أكتوبر، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وقصة ماجد المصري، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.
ويناقش في المسلسل، قضية مهمة في المجتمع، وهي صراع الأموال بطرق غير مشروعة، في ثاني بطولاته المطلقة بعد ما قدم الرومانسي في مسلسله “بحر”، والشخص الحنون والجدع والطيب خلال الأحداث، لكن في مسلسله “الوجه الآخر”، يدخل في العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية وبعضهم البعض، يتورط في الكثير من القضايا في إطار درامي تشويقي، ويشاركه في البطولة كل من، محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، وعبد الرحمن أبو زهرة.
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