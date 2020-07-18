متابعة بتجــــــــــرد: في لقاء لها مع برنامج mbc trending، المذاع على قناة mbc4، تحدثت النجمة اللبنانية مايا دياب عن حفلها الرابع أونلاين بعد نجاح الحفل الثالث الذي قدمت يوم الخميس الماضي، قائلة: “الحفل الرابع أونلاين راح يكون بغير محل أول ما تحضروه راح تقولوا مجنونة.. مش طبيعية”.
يشار إلى أن حفل الخميس بدأ بتقديم مايا دياب أغنيتها “حبيت نمشى سوا” ثم أغنية “آه يا أم حمادة” والتي قدمتها بشكل مختلف، وبعدها قدمت “l’amour comme une cigarette” للفنانة الراحلة داليدا، وغيرها من الأغنيات.
شارك في تنفيذ الحفل فريق عمل كبير، يضم المصمم اللبناني نيكولا جبران، ومصفف الشعر طوني مندلق، وخبيرة التجميل هلا عجم، ومصمم الاستعراضات هادى عواضة، والموسيقار هادى شرارة، والمخرج جو بو عيد.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تُصرّح: “ستقولون مجنونة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.