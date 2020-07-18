مايا دياب تُصرّح: “ستقولون مجنونة”

متابعة بتجــــــــــرد: في لقاء لها مع برنامج mbc trending، المذاع على قناة mbc4، تحدثت النجمة اللبنانية مايا دياب عن حفلها الرابع أونلاين بعد نجاح الحفل الثالث الذي قدمت يوم الخميس الماضي، قائلة: “الحفل الرابع أونلاين راح يكون بغير محل أول ما تحضروه راح تقولوا مجنونة.. مش طبيعية”.

يشار إلى أن حفل الخميس بدأ بتقديم مايا دياب أغنيتها “حبيت نمشى سوا” ثم أغنية “آه يا أم حمادة” والتي قدمتها بشكل مختلف، وبعدها قدمت “l’amour comme une cigarette” للفنانة الراحلة داليدا، وغيرها من الأغنيات.

شارك في تنفيذ الحفل فريق عمل كبير، يضم المصمم اللبناني نيكولا جبران، ومصفف الشعر طوني مندلق، وخبيرة التجميل هلا عجم، ومصمم الاستعراضات هادى عواضة، والموسيقار هادى شرارة، والمخرج جو بو عيد.