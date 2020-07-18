بالصورة- وائل جسار يستمتع بعطلته الصيفية مع زوجته

Jul 18, 2020
نشر النجم اللبناني وائل جسار صورة مميزة له برفقة زوجته ميراي جسار من عطلتهما الصيفية.
حظيت الصورة على اعجاب الآلاف من المتابعين خاصة بعدما علّق وائل على الصورة بالقول: ” my everything”.
ويستمتع وائل جسار بعطلته برفقة عائلته وسط نجاح فيديو كليب “ما تغبيش ثواني” كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع وليد شراقي. ومن انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز في أول تعاون بينهما.
نذكر أن كليب “ما تغيبش ثواني” حمل توقيع المخرج المتميز فادي حداد الذي وضع قصة درامية مؤثرة عبارة عن إصابة حبيبة وائل جسار بمرض خطير فتحاول اخفاء الموضوع عن وائل الذي يلاحظ تصرفاتها ويتبعها ليعلم أنها تتلقى العلاج في المستشفى، عندئذ يبقى الى جانبها ويساعدها ويدعمها لتتخطى هذه المرحلة الصعبة في مشهد رائع ولافت جداً للانظار.
وكانت أغنية “ما تغيبش ثواني”، من انتاج لايف ستايلز ستوديوز، قد احتلت المرتبة الاولى للاحصاءات اللبنانية الرسميةThe Official Lebanese Top 20 متفوقة على كل الأغنيات.
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