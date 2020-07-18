جمهور نجوى كرم في العالم.. إليكم هذا الخبر

احتفلت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم بتخطي فيديو كليب “ملعون أبو العشق” حاجز الـ 120 مليون مشاهدة على قناة شركة روتانا المنتجة للعمل.

ونشرت نجوى الفيديو الكليب عبر حسابها على انستغرام احتفالاً بهذا الرقم المميز الذي حققه الكليب الذي تم طرحه في ابريل 2019.

وكانت نجوى كرم قد اختتمت حفلات عيد الفطر السعيد التي نظمتها “الهيئة العامة للترفيه” وروتانا والمكتب الفني في مجموعة MBC بحفلة فنية بثت حصريًا عبر منصة شاهدVIP ، حيث تمكن الجمهور من محبي الطرب والحفلات الاستمتاع بالمشاهدة من بيوتهم من كل أنحاء العالم.

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أطلت نجوى كرم من منزلها بسهرة مميزة غنت فيها باقة من أجمل أرشيفها الغنائي، حيث تألقت وخطفت الانظار بأزيائها وصوتها وجمالها.

نذكر أنه وبعدما كان من المتوقع ان يبدأ قبل أشهر عرض الموسم الأول من البرنامج العالمي بصيغته العربية “ذا فويس سينيور” على قنوات مجموعة ام بي سي، تم تأجيل البرنامج الى شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

“ذا فويس سينيور” هو عبارة عن أصوات غنائية فوق الستين تم تصويره في استديوهات MBC في بيروت تحت إدارة وإشراف النجوم – المدرّبين الأربعة هاني شاكر، سميرة سعيد، نجوى كرم وملحم زين، الذين اختاروا أحلى صوت من بين مواهب أتت خصيصاً للمشاركة في البرنامج من مختلف أنحاء العالم العربي. تولى تقديمه ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذين يرافقان المشتركين خلف الكواليس وعلى المسرح.