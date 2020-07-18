"كانت نعم الأم".. وفاء عامر تتحدث عن الراحلة رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرصت الفنانة وفاء عامر على توجيه رسالة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي.
ونشرت وفاء، صورة تجمعهما عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبيبتي الله يرحمها.. كانت نعم الأم والصديقة، وأجمل فنانة.. رحلت لكنها ستظل في القلوب.. الفنانة الرائعة رجاء الجداوي".
الفنانة رجاء الجداوي رحلت عن عمر ناهز الـ82 عاما بعد معركة مع فيروس كورونا.
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