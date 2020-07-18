أمير عيد يعتذر عن استخدام وصف مُسيء للفتيات في تدوينة منذ 6 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

اعتذر الفنان أمير عيد عن استخدامه كلمة "بنات شمال" في رده على أسئلة منذ 6 أعوام عندما تم سؤاله على تطبيق ask عن وجهة نظره لحل مشكلة التحرش.

وكتب أمير، عبر حسابه على تويتر: "كنت متعود دايما أهزر مع الناس فى ردودي، بس ده ميمنعش إني ميصحش أكتب بنات شمال، وبناء عليه أرجو قبول اعتذاري".

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وتابع: "مواقع كتير منزلة الخبر ده على إنه جديد وإن دي وجهة نظري لحل مشكلة التحرش فى ظل الحراك الحالى تجاه المشكلة، أنا فعلا كتبت الكلام ده بس من 6 سنين على (أسك) كما هو واضح وكنت متعود دايما أهزر مع الناس فى ردودى، بس ده ميمنعش إنى ميصحش أكتب بنات شمال، وبناء عليه أرجو قبول اعتذاري".

وأضاف: "فى نفس الوقت مش عاوز أكون منافق أو بدعي المثالية، الواحد كان بيستخدم في حياته الحقيقية وسط الهزار والأصدقاء كلام كتير متخلف وأفكاري نفسها كان فى منها كتير مبحبوش، لكن اجتهدت وما زلت بجتهد إنى أكون إنسان أحسن وأدرك العيوب والمشاكل.. اللي هى كتير بالمناسبة".

يذكر أن أمير عيد، تعاون مؤخرا مع الفنان هاني عادل، في دويتو بعنوان "أول مرة اتقابلنا"، وهو من كلمات الشاعر حازم ويفي، وألحان وتوزيع ايمزي، وتسجيل ومكساج وماستر جورج يعقوب.