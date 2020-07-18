أسرة الراحلة رجاء الجداوي توجه الشكر لقرينة الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: حرصت أسرة الفنانة رجاء الجداوي على توجيه رسالة شكر لقرينة الرئيس السيسي. وكتبت الصفحة الرسمية للفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها على إنستجرام: "تتقدم أسرة المغفور لها بإذن الله الفنانة رجاء الجداوي بأسمى معاني الشكر والتقدير للسيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، على كريم اهتمامها بمتابعة حالة الفقيدة خلال تواجدها بالمستشفى، وتفضلوا بمواساتنا في مصابنا". الفنانة رجاء الجداوي رحلت عن عُمر ناهز الـ82 عاما، بعد معركة شرسة مع فيروس كورونا.

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