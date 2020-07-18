بينها Bad Moms لزوجة ويل سميث.. أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص مجموعة من القنوات على عرض باقة مميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة؛ لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة اليوم السبت 18 يوليو:

MBC 2

في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم The Other Woman، إنتاج عام 2014، بطولة كاميرون دياز

كيت ابتون، ليزلي مان، نيكولاي كوستر والداو، ومن إخراج نيك كازافيتيس.

تدور أحداث الفيلم، حول اكتشاف امرأة بأن صديقها متزوج، فتحاول لملمة شتات نفسها وإعادة حياتها المحطمة إلى مسارها الصحيح، لكن عندما تجمعها الصدفة بالزوجة المخدوعة وتكتشفان معا علاقة أخرى، تضع النساء الثلاث خلافاتهن جانبا ويتفقن على الثأر.

أما في تمام الساعة العاشرة مساءً، تعرض القناة فيلم Bad Moms، إنتاج عام 2016، بطولة ميلا كونيس، كريستين بيل، كاثرين هان، جاي هيرنانديز، جادا بينكيت سميث، تأليف وإخراج جون لوكاس وكوت مور.

تدور أحداث الفيلم، حول إيمي التي سئمت ضغوط العمل وتراكم التزاماتها وشعورها بالإرهاق إلى درجة لا تحتمل، فتنضم إلى والدتين أخريين تعيشان التجربة ذاتها في سعي إلى كسر قيودهن وتحرير أنفسهن من المسؤوليات التقليدية.

MBC Max

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في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" فيلم X-Men: Apocalypse، إنتاج عام 2016، بطولة جينيفر لورانس، جيمس مكافوي، مايكل فاسبندر، ومن إخراج براين سينجر.

تدور أحداث الفيلم، عندما يتحد "الإكس من" بعد ما ينقلب الماضي إلى مستقبل لمصلحة المتحولين، ولكن في وسط الظلام، يظهر أول متحول يدعى أبوكاليبس ويعرف أيضا باسم إن صباح نور، والذي يرى أن المتحولين في هذا الزمن باتوا ضعفاء.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، تعرض القناة فيلم Logan، إنتاج عام 2017، بطولة هيو جاكمان، دافني كين، بويد هولبروك، باتريك ستيوارت، ومن إخراج جيمس مانجولد.

الفيلم مستوحى عن شخصيات إكس من، وهو الثالث والأخير الذي يظهر فيه وولفرين، وتدور أحداثه في المستقبل القريب، عندما المنهك برعاية البروفيسور إكس الذي أعياه المرض في مخبأ يقع عند الحدود المكسيكية، لكن سرعان ما تنتهي محاولات لوجان للاختباء من العالم وإرثه بالفشل مع وصول متحولة شابة تطاردها قوى ظلامية.

MBC Action

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم Transformers: Age of Extinction، إنتاج عام 2014، بطولة مارك والبيرج، نيكولا بيلتز، جاك رينور، ستانلي توتشي، ومن إخراج مايكل بي.

تدور أحداث الفيلم، عندما تكون الإنسانية في مواجهة خطر الانقراض وتهديد جديد ومرعب، يصبح الأمر منوطا بأوبتيموس برايم والأوتوبوت لإنقاذ العالم، ولكن بعد تخلي السلطات عنهم، سيحتاجون إلى فريق جديد من الحلفاء.

MBC Bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم Mardaani، إنتاج عام 2014، بطولة راني موخرجي، جيسو سينجوبتا، طاهر راج بهاسين، ساناند فيرما، ومن إخراج براديب ساركار.

تدور أحداث الفيلم، بعد خطف مجموعة تعمل بالاتجار بالأطفال لمراهق عزيز عليها، تنطلق شرطية من مومباي في مهمة شخصية من أجل تقديم الجناة الأوغاد للعدالة.