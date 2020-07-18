محمد هنيدي على طريقة فين ديزل في فيديو ساخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الكوميديان محمد هنيدي فيديو ظهر فيه على طريقة النجم العالمي فين ديزل، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وخضع الفيديو الأصلي لتقنية الفوتوشوب ليظهر "ديزل" بشكل هنيدي، وعلق الأخير على الفيديو: "هنيدي في دور فين ديزل". وبدأ هنيدي تصوير أحدث أفلامه "النمس والإنس"، ويشهد الفيلم أول تعاون سينمائي بين هنيدي وكل من منة شلبي وصابرين وشريف الدسوقي، ودنيا ماهر وعارفة عبدالرسول، كما يعود هنيدي بهذا الفيلم للعمل مع المخرج الكبير شريف عرفة بعد غياب سنوات.

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