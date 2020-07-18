بصورة مع زوجته.. عاصي الحلاني يروّج لأحدث أغانيه "رجعتيني لبدايتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: روّج المطرب اللبناني عاصي الحلاني لأغنية "رجعتيني لبدايتي"، المقرر طرحها قريبًا. ونشر "الحلاني" صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ما بيلبقلك غير الفرح، رجعتيني لبدايتي قريبًا". وتم تصوير الأغنية تحت إدارة المخرج أحمد المنجد بمدينة البقاع اللبنانية. أغنية "رجعتيني لبدايتي" من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان حسان عيسى.

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