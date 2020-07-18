شقيقة هيدي كرم تنشر صورًا مع نور الشريف من "الرقص مع الشيطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت ميان كرم شقيقة الفنانة هيدي كرم صورًا لها تجمعها بالفنان الراحل نور الشريف، من كواليس فيلم "الرقص مع الشيطان"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتظهر ميان طفلة في العمل الذي شاركت في بطولته عام 1993، وعلقت "وجدت صور قديمة من الذكريات".

وشاركت ميان كرم في فيلم "أحلام عمرنا" وقامت بدور علا صديقة ندى، كما شاركت في فيلم "الرقص مع الشيطان" عام 1993، مع الفنان الراحل نور الشريف، وقامت بدور الطفلة "سيلي" حفيدة واصل.