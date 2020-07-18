تراند اليوم : فنان شهير يطالب باستخدام ساقطات" بنات شمال " للعمل مع الشرطة

ردَّ المطرب أمير عيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، على حالة الجدل التي أثيرت بشأن تغريدة قديمة له منذ 6 سنوات، أبدى فيها رأيه بقضية التحرش الجنسي، واستخدم فيها تعبيرًا مسيئًا للفتيات.

وقال أمير عيد في تغريدته القديمة (منذ 6 سنوات)، إن رأيه في حل قضية التحرش، هي جعل عقوبتها السجن 15 عامًا، واستخدام ساقطات للعمل مع الشرطة للكشف عن المتحرشين، مستخدمًا مصطلح «بنات شمال»، وهو ما أشعل حالة الجدل ضده.

ورد أمير عيد، على هذا الجدل بتغريدتين متتاليتين عبر تويتر، قال في الأولى: «مواقع كتير منزله الخبر ده علي انه جديد وان دي وجهة نظري لحل مشكلة التحرش في ظل الحراك الحالي تجاه المشكله، انا فعلا كتبت الكلام ده بس من ٦ سنين كما هو واضح وكنت متعود دايما اهزر مع الناس في ردودي بس ده ميمنعش اني ميصحش اكتب "بنات شمال" وبناء عليه ارجو قبول اعتذاري».

وأضاف: «في نفس الوقت مش عاوز اكون منافق او بدعي المثالية الواحد كان بيستخدم في حياته الحقيقية وسط الهزار والاصدقاء كلام كتير متخلف وافكاري نفسها كان فيه منها كتير مبحبوش ولكن اجتهدت ومازلت بجتهد اني اكون انسان احسن وادرك العيوب والمشاكل.. اللي هي كتير بالمناسبة».