يسرا: لست غاضبة لعرض "صاحب المقام" على منصة إلكترونية

أعلنت منصة شاهد الرقمية، عن حصولها على حق العرض الأول لفيلم «صاحب المقام»، قبل طرحه رسميا فى دور العرض، وذلك يوم 30 يوليو الجاري.

فيلم «صاحب المقام» تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وبطولة يسرا، وآسر ياسين، وأمينة خليل، وبيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وإنجى المقدم.

عن دورها فى الفيلم قالت الفنانة يسرا فى تصريح خاص لـ«الوفد»: سعيدة جدا بهذا العمل لأنه يضم نخبة

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من افضل نجوم التمثيل فى العالم العربى، واجسد فيه شخصية تشبه الروح التى تظهر لـ«آسر ياسين» وتساعده على اتخاذ القرارات السليمة، وفى احداث الفيلم يهزم الخير اصحاب النفوس الشريرة.

وبشأن عرض الفيلم على منصة إلكترونية قبل عرضه فى السينمات قالت: لست غاضبة بهذا الشأن، السينما صناعة وقد أثر انتشار فيروس كورونا بشكل كبير على كل

روافد الاقتصاد، وارى ان عرض الفيلم على منصة شاهد الالكترونية أمر جيد وسوف يساهم فى تعويض تكاليف الفيلم.

وتابعت يسرا: ليس مهماً تحقيق مكاسب فى ظل هذه الظروف الصعبة ولكن يجب على الأقل تعويض تكاليفه حتى تستمر الصناعة، كما أننى أرى أن العالم كله سوف يتجه للعرض عبر المنصات الإلكترونية فى هذه المرحلة، وقد حققت عروض كثيرة نجاحا لافتا للنظر رغم عرضه عبر منصات رقمية.

يذكر ان الفنانة يسرا نافست فى ماراثون رمضان الماضى بمسلسل «خيانة مشروعة» وحقق العمل نجاحا كبيرا وشاركها البطولة حلا شيحة وجومانة مراد.