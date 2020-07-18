بـ 10 مليون متابع .. محمد رمضان سلطان اليوتيوب وينال الدرع الماسي

نشر النجم محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر محمد رمضان من خلاله مع الدرع الماسي لموقع الفيديوهات Advertisements العالمي يوتيوب، حيث كسر حاجز الـ 10 مليون متابع بالإضافة إلى 3 مليار إجمالي نسب المشاهدات. العالمي يوتيوب، حيث كسر حاجز الـ 10 مليون متابع بالإضافة إلى 3 مليار إجمالي نسب المشاهدات. يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب تيك توك، والكليب من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات فرغلي بلاكس، وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس، ودا كابوس، وتوزيع سوبر ساكو، كما شارك في الكليب الفنان العالمي سوبر ساكو، وكسر الكليب حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. ، والكليب من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات فرغلي بلاكس، وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس، ودا كابوس، وتوزيع سوبر ساكو، كما شارك في الكليب الفنان العالمي سوبر ساكو، وكسر الكليب حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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