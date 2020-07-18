فيديو..أنغام تستمع لإحدى حفلات أحلام

شاركت الفنانة أنغام جمهورها بمقاطع من حفل الفنانة أحلام، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشرت أنغام المقاطع عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام" وكتبت عليها "حبيبتي".
يذكر أن أنغام قد طرحتمؤخراً أغنية "كنا بنضحك" كـ تتر غنائي للمسلسل الرمضاني "جمع سالم"، ورحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصلت على أكثر من 300 ألف مشاهدة، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:إيهاب عبد الواحد، توزيع:أمير هداية.
بالإضافة إلى ألبومها الذي طرحته مطلع العام الماضي بعنوان "حالة خاصة جدا" الذي ضم 14 أغنية أبرزهم "هدنة، نزوة، ياريتك فاهمني، متمطنة، أسامي الكتيرة، ليلى"، وحقق نجاح جماهيري كبير وصدى استماعي واسع على مختلف المنصات الموسيقية.
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