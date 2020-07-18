لليوم الثاني على التوالي.. محمد رمضان يتصدر يوتيوب بأغنية "تيك توك"

مازال يحتفظ الفنان محمد رمضان بالمركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة بأغنيته الجديدة "تيك توك"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

حققت الأغنية في يومها الثاني أكثر من 3 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، بالإضافة

إلى تصدرها محركات البحث المختلفة وصدى استماعي واسع على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

الأغنية من كلمات:فرغلي بلاكس، ألحان:فرغلي بلاكس، دا كابوس، ويعتبر هذا هو التعاون الموسيقي

الأول مع الدي جي الشهير سوبر ساكو الذيت عامل مع عدة مغنيين من الأرمن أشهرهم مثل هايكو أرمينشيك ، تاتول أفويان

يذكر أن رمضان قد طرح مؤخراً أغنية "كورونا فيروس"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وسجلت أكثر من 24 مليون مشاهدة، وذلك في شهر من عرضها.

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