فيديو .. نيللي كريم تمارس تمارين الفتنس

نشرت النجمة نيللي كريم فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهرت نيللي من خلاله أثناء ممارستها تمارين الفتنس، وذلك

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للحفاظ على لياقتها البدنية.

ومن ناحية آخرى تنتظر النجمة نيللي كريم عرض فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة

كل من كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، محمد ثروت، مجدي البحيري، كريم عبدالخالق، أحمد فهمي، أحمد حلاوة، شيماء سيف، عمرو عبدالجليل، مصطفى قمر، أمير كرارة، عارفة عبدالرسول، بيومي فؤاد، دينا الشربيني، حلا زلط، نسرين أمين، نيللي كريم، محمود حميدة.