بـ صورة مع أبطال القوات المسلحة .. أحمد فلوكس: ربنا معاكم احنا في ضهركم

وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة إلى أبطال القوات المسلحة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشر فلوكس صورة برفقة جنود القوات المسلحة،
يذكر أن الفنان أحمد فلوكس شارك مؤخرًا في بطولة فيلم الممر، والفيلم من تأليف أمير طعيمة،وإخراج شريف عرفة، وبطولة كل من حمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، أمير صلاح، محمود حجازي، ألحان المهدي، عمر زهران، إنعام سالوسة، نديم هاشم، هند صبري، شريف منير، حجاج عبدالعظيم.
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