الاثنين.. فريق كايرو تونز يحيي حفلا غنائيا بساقية الصاوي

يقدم الفريق الغنائي الشاب "كايرو تونز" بقيادة أحمد يونس، حفلًا فى ساقية عبدالمنعم الصاوي، الاثنين 20 من يوليو على مسرح النهر، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

فريق "كايرو تونز" يضم مجموعة من الأصوات الشبابية يقوده المايسترو أحمد يونس ويقدم الفريق مجموعة منوعة من الأغانى

القديمة والحديثة.

انضم أحمد يونس إلى فرقة سيد درويش للموسيقى العربية ، التي أسسها الراحل المايسترو الدكتور محمد نوح ، وانضم إلى جمعية أصدقاء ومحبي سيد درويش.

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ويشار إلي ان تقام حفلات ساقية عبدالمنعم الصاوي مع

اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الذى نص عليها بيان رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.

وفى هذه الظروف قررت الساقية ان تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسى.