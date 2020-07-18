هالة صدقي عن خيانة زوجة ويل سميث له: ماحدش حاسس بوجعه

رنا صلاح الدين - علقت الفنانة المصرية هالة صدقي، على اعتراف الممثلة الأمريكية جادا بينكيت، زوجة النجم العالمي الشهير ويل سميث، بخيانتها له مع مغني الراب أوغست ألسينا.

هالة صدقي، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك: "الخيانة، وجع ما بعده وجع، اوعوا تحكموا علي أي إنسان من خلال البراوز اللي بيحط نفسه فيه قدام الناس، ده بيملك الشهره والمال وحب الناس والنجاح لكن وجعه محدش حاسس بيه، ولا هو بيحب يظره نهائي لكل اللي حواليه ،ده حال ناس كتير وأولهم الفنانين".

ويل سميث وزوجته

وأضافت: "السعادة لا في الفلوس ولا في الشهرة، دي كلها حاجات طبعا بتسهل مصاعب الدنيا لكن السعادة بجد إن ربنا يديك صحة وانك تكون راضي، الرضا الحمد لله".

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وكانت زوجة ويل سميث قد اعترفت خلال حلقة من برنامج "حديث المائدة الحمراء"، بأنها كانت على علاقة مع مغني الراب أوغست ألسينا خلال فترة انفصالهما قبل 4 سنوات من الآن.

وأضافت أنه لم يخطر في بالها أنها ستعود إلى زوجها سميث مجددا، وأكدت أن علاقتها مع أوغست انتهت، وأنها لم تتحدث إليه منذ سنوات، مشيرة إلى أنها تصالحت مع ويل سميث ووصلا الآن إلى الحب غير المشروط.

هالة صدقي