نشوى مصطفى تطلب الدعاء لممدوح وافي: حلمت بيه

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى أنها رأت الفنان الراحل ممدوح وافي في المنام مؤخرا، وحينما فتحت حسابها بالفيس بوك وجدت أمامها صورة ابنته أمامها.

الفنانة المصرية وصفت الأمر بأنه غريب إلى حد كبير، وتكهنت بأن هذه إشارة تخبرها بضرورة تذكره وقراءة الفاتحة على روحه.

نشوى مصطفى وممدوح وافي

نشوى كتبت، على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك": "حاجة غريبة حصلت من فترة.. حلمت بممدوح وافى الله يرحمه كنت اشتغلت معاه زمان مسرحية ولاد الشوارع وكان صاحب فضل عليا وأخ عظيم".

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وأضافت: "دلوقتى بافتح بروفايلى لقيت صورة لبنته قدامى بنته ممثلة هاوية شاطرة أوى وموهوبة حقيقى استغربت وحسيت إن روحه طالبة نقرى له الفاتحة.. ادعوا لممدوح بالرحمة روحه طالباها، الله يرحمك يا ممدوح أنت وكل الغاليين".

نشوى مصطفى وممدوح وافي

يذكر أن الفنان الراحل ممدوح وافي قد اكتشف مرضه صدفة، وذلك أثناء مرافقته لصديقه الحميم الفنان أحمد زكي في رحلة علاجه من سرطان الرئة، حيث اشتدت عليه الآلام في هذه الفترة وكشف الأطباء عن إصابته بمرض سرطان الجهاز الهضمي.

وتوفي ممدوح وافي يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2004، عن عمر يناهز 53 عاما، بعد معاناة مع مرض السرطان في الجهاز الهضمي.