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رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، مؤخراً بزواجه من الدكتورة نرمين كمال.
وائل عبدالعزبز، نشر صورة كرتونية أعلن من خلالها عن زفافه عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، وذلك وسط حضور عدد قليل من عائلة الطرفين ومع غياب شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بسبب الخلافات الدائرة بينهما بسبب زواج الأخيرة من الفنان أحمد العوضي.
وائل عبدالعزيز، قال في تصريحات صحفية، إن شقيقته ياسمين لم تقل له "مبروك" بعد إعلان زواجه، مضيفا: "ياسمين لم تأخذ برأيي فى زواجها، فكيف لها أن تبارك لي على زواجي؟"، مشيراً إلى أن حفل عقد القران اقتصر على عائلة العريس والعروسة فقط في حفل عائلي بسيط.
وائل عبدالعزيز
يذكر أن الخلافات نشبت بين وائل عبدالعزيز، وشقيقته ياسمين، بسبب ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، وقبل الاحتفال بزواجها وتساءل في بداية الأمر عن طبيعة العلاقة بينهما، وأعلنا بعدها الطرفين ارتباطهما.
وائل عبدالعزيز
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق ياسمين عبدالعزيز يعاتبها: لم تبارك لي على زفافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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